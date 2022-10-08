Fatih'te 2 kadın, tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldı

Olay, dün Akşemsettin Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, biri tekerlekli sandalyeli olan iki kadın, bir mağazanın önünde bekliyordu. Yüzlerini şapka, başörtü ve cerrahi maskeyle gizlemeye çalışan iki şüpheli kadın, mağazanın önünde duran kadınların yanına geldi. Şüphelilerden biri, ayakta olan kadının dikkatini dağıtmak için konuşmaya başladı. Diğer şüpheli ise tekerlekli sandalyede asılı duran çantayı çaldı.

Şüpheli kadınlar daha sonra cadde üzerinde kendilerini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı. Mağaza önünde bekleyen iki kadın ise kısa süre içerisinde çantanın tekerlekli sandalyede asılı olmadığını fark etti. Çantanın çalındığı anlayan kadınlar, otomobilin peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı.

Caner Sönmez - Davut Has

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