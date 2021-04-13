Fatih'te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı

Olay, saat 07:00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Mehmet Paşa Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın alev alev yandığı anlar kamerada

Bina alev alev yanarken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Herhangi can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhammet Emin Arslan

