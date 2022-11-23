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Fatih'te 2 kişi depreme sokakta yakalandılar

Fatih'te 2 kişi depreme sokakta yakalandılar
Fatih'te 2 kişi depreme sokakta yakalandılar

Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğünde depremi İstanbul’da da hisseden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fatih’te 2 kişi, gece sokakta yürürken depreme yakalandı. 2 kişi yaşadığı deprem şoku nedeniyle sokakta koştukları o panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’te 2 kişi depreme sokakta yakalandılar - Tıkla İzle

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi. İstanbul'da da hissedilen depremde bazı vatandaşlar depreme evde uyurken yakalanırken bazı vatandaşlar da sokakta yakalandı. Fatih Macarkardeşler Caddesi'nde gece yürürken depreme yakalanan 2 vatandaş büyük panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar bir anda koşmaya başladı. Vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Caner Sönmez
 

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