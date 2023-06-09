Fatih'te 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda bir şahıs etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıkmıştı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Beşir A. ve Harun K., müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle duruma tepki göstermişti. Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir A. ve Harun K.'ye silahla ateş açmıştı. Esnafın da silahla karşılık vermesi üzerine silahlı kavga yaşanmıştı.

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı

Yaşanan çatışmada Beşir A. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki 4 kişi de hafif şekilde yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çatışma anı kamerada

Öte yandan sokak ortasındaki çatışmanın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah olan bir kişinin ateş açtığı ve karşı tarafın da karşılık verdiği görüldü.

Caner Sönmez

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