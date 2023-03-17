Fatih'te 3 katlı metruk bina alev alev yandı

Yangın, saat 01.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Fetva Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Öte yandan metruk binanın çatısında çıkan yangın İstanbul'un çevre ilçelerinde de görüldü.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi

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