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Fatih'te 3 kişinin 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar kamerada

Fatih'te 3 kişinin 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar kamerada
Fatih'te 3 kişinin 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar kamerada

İstanbul Fatih’te 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Fatih’te 3 kişinin 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Hekimoğlu Alipaşa Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, otomobil ile seyir halinde olan bir grup genç ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları 1 kişiyi öldüresiye dövdü. Küfür ve bağrışmaları duyan mahalle sakinleri kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlardan biri daha sonra park halindeki bir araca saldırmaya başladı.

Öldüresiye dayak kamerada

Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları kişinin üstünü yırtarak tekme ve yumruklarla dövüyor. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışıyor. Park halindeki araca da saldıran şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

Caner Sönmez - Davut Has

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