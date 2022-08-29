Fatih'te 3 şüpheli, husumetlisini önce silahla yaraladı, ardından bıçakla saldırdı

Olay dün 21.00 sıralarında Fatih'te bir apartmanın önünde yaşandı. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi bir apartmanın önüne karşı karşıya geldi. Bu esnada yanında silah bulunan şüpheli, husumetlisi olan kişiye 4 el ateş etti. Silahla yaralanan şahıs daha sonra apartmana girmeye çalıştı. Bu esnada şüpheli 3 şahıs ise apartmana girmeye çalışan şahsı vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Apartman sakinleri polis çağırdı

Sokak üzerinde başlayan ve apartman önünde devam eden silahlı yaralama sonrası bağrışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, her yerde şüphelileri arıyor

Husumetlisi oldukları şahsı silahla 4 el ateş açarak yaralayan ve sonrasında bıçaklayarak olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

“Kapıya birkaç tekme atıyor”

Olayı gerçekleştirenlerden birinin kapıya tekme attığını söyleyen bina sakini Tamer Kurtuluş, “Biz şurada oturuyorduk. İki arkadaş sohbet ettik. Bir anda iki kişi geldi, farkında değildik ne olacağıyla ilgili. Şuraya gelip bir anda boğuşmaya başladılar. Dedik ne oldu ne yapıyorsunuz yakışır mı dedik. Bir anda küçük olan cüsseli olan kişinin belindeki silahı alıp iki el ateş ediyor. Şahıs bu kapı açık olduğu için içeriye dalıyor. Bu kişide dışarıda kalıyor. Bu kişi kapıya birkaç tekme atıyor. Kapı açılmayınca camı kırarak içeri giriyor. O gidince arkasından 2-3 kişi daha geliyor. İçeride boğuşma başlıyor. Bu arada 1-2 el silah daha atılıyor. Zanlılardan birisinde bıçakta varmış. Daha sonra 5 dakika daha boğuşma oluyor” dedi.

“Adamın attığı mermiden bana da sekebilirdi”

Yaşanan olayın üzerinde bıraktığı etkiden bahseden Kurtuluş, “O anda polis geldi, hepimiz ayaklandık. Arkadaşlar işi bitiriyorlar, o kişi buradan kalkıyor ona müsaade mi ediyorlar? Gözleri mi yemiyor? Kan aka aka yaralanmış buradan yürüyor o iki kişide peşinden gidiyorlar. Silahlı olan kişi sağdan kaçıyor. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Yaralanın durumu gördüğümde ağırdı. Çünkü hem mermi yarası hem de omuz, sırt ve kulunç bölgeleri komple doğranmıştı. Burada çocuklar vardı. Bir bebeğin doğum günü kutlanıyordu. Burada yemek yiyen insanlar vardı. Ben vardım adamın attığı mermiden bana da sekebilirdi. Üçü sol tarafa geldikleri yöne doğru bir tanesi de otoparka doğru kaybolup gitti” şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin bina girişine girdiği yaralanan kişinin de içeri kaçtığı görülüyor. Şüphelilerden birinin elindeki silah ile yaralanan adama doğru ateş ettiği, diğer şüphelinin de kapıya tekme attığı görülüyor. Şüphelerin daha sonra kaçarak uzaklaştıkları da kameraya yansıyor. Yaralının da ellerini ve kollarını tutarak binadan çıktığı görülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Caner Sönmez - Davut Has

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