Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Yangın, Fatih İskender Paşa Mahallesi, Çelebi Hamamı Sokak'ta saat 03.00 sıralarında metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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