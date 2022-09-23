Fatih'te 'adım adım' hırsızlık kamerada

Olay, geçtiğimiz çarşamba Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'ndaki bir şarküteride saat 15.00'de meydana geldi. İçeride kimsenin olmadığı bir sırada harekete geçen hırsız, içeride bir süre dolandıktan sonra masanın altındaki el çantasını aldı. Ardından paniğe kapılan hırsız, çantayı masanın üzerine çıkarıp bir süre daha gezindi. Daha sonra çantayı masanın altına indiren hırsız, çantanın içindeki bin lirayı cebine koyup kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Sümer Avcı

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