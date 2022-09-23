İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te 'adım adım' hırsızlık kamerada

Fatih'te 'adım adım' hırsızlık kamerada
Fatih'te 'adım adım' hırsızlık kamerada

Fatih’teki bir şarküteriye giren hırsız, önce kasanın altındaki çantayı masanın üzerine çıkardı, sonra yere koyup içindeki bin lirayı parayı çaldı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Fatih'te 'adım adım' hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz çarşamba Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'ndaki bir şarküteride saat 15.00'de meydana geldi. İçeride kimsenin olmadığı bir sırada harekete geçen hırsız, içeride bir süre dolandıktan sonra masanın altındaki el çantasını aldı. Ardından paniğe kapılan hırsız, çantayı masanın üzerine çıkarıp bir süre daha gezindi. Daha sonra çantayı masanın altına indiren hırsız, çantanın içindeki bin lirayı cebine koyup kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Sümer Avcı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.