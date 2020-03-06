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Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu

Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu
Fatih'te banka çalışanı kadın evinde ölü bulundu

Fatih'te 32 yaşındaki banka görevlisi bir kadın, evinde göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulundu. Olayın faili kaçarken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih’te genç kız evinde ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan'dan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren polis ekipleri Pınar Baykan'ı karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapmış olduğu çalışmada Baykan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın kimin tarafından yapıldığı bilinmezken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Baykan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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