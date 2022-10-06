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Fatih'te binaya 'Örümcek Adam' gibi tırmanan şüpheli kamerada

Fatih'te binaya 'Örümcek Adam' gibi tırmanan şüpheli kamerada
Fatih'te binaya 'Örümcek Adam' gibi tırmanan şüpheli kamerada

İstanbul Fatih’te bir binaya 'Örümcek Adam' gibi tırmanarak pencereden içeri giren hırsızlık şüphelisi, ev sahipleriyle karşılaşınca kaçmaya çalıştı. Evden çıkarak sokağa inen şüpheli, bağrışmaları duyan iki genç tarafından yakalandı. Şüphelinin binaya tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih’te binaya 'Örümcek Adam' gibi tırmanan şüpheli kamerada - Tıkla İzle

Olay, Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Kahya Cami Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, isminin Rıdvan K. olduğu öğrenilen şüpheli, sokak üzerindeki bir binanın demir parmaklıklarına tutunarak tırmanmaya başladı. O sırada sokak üzerinde bulunan bir kişi, tırmanırken görünce “in aşağı” diyerek bağırdı. Bağırışlara aldırış etmeyen şüpheli, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan daireye girdi. Evde bulunan yabancı uyruklu iki kadın, şüpheliyi görünce şoke oldu. Şüpheli evin kapısını açıp dışarı çıkarken kadınlar bağırmaya başladı. Dışarıda bekleyen iki genç, binadan çıkan şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan Rıdvan K.'nın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Caner Sönmez - Davut Has

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