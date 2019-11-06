Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesindeki bir evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi.

“Dikkat siyanür var, polisi arayın” notu bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısında ‘Dikkat siyanür var, polisi arayın' notuyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekiplerinin gelmesiyle birlikte ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Maskeyle eve giren ekipler içeride Cüneyt Y. (48), Oya Y. (54), Yaşar Y. (57), Kamuran Y. (60) isimli kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler üzerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Medeni Topaloğlu

