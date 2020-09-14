Fatih'te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada

Olay, 12 Eylül günü Molla Gürani Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen kişi Molla Şeref Cami'sinde namaz kıldıktan sonra aracına doğru ilerledi. Aracına binmek üzereyken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi arkadaşları tarafından kendi aracıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Silahlı saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Yaşanan silahlı saldırı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişi aracına bindiği sırada saldırgan koşarak geldiği görülüyor. Silahla ateş eden saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Bacağından yaralanan kişi ise aracıyla hastaneye götürülüyor.

Caner Sönmez

