Fatih'te camiler dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi Covid-19 ile mücadelesine ara vermeden devam ediyor. İlçede farklı zamanlarda düzenli olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar dezenfekte ediliyor. 6 kişilik dezenfeksiyon ekibi bugün de sabah erken saatlerde harekete geçerek ilçede bulunan 346 camide program dahilinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Tarihi Fatih ve Süleymaniye Camii'nde yapılan çalışmalar yakından görüntülendi.

Ekipler tarafından kullanılan dezenfektanın, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu bildirildi. Ayrıca kullanılan dezenfektanın ekiplere, uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararının bulunmadığı öğrenildi. Vatandaşlar ise yapılan işlemlerden memnun kaldıklarını ifade ederek, belediye ekiplerine teşekkür etti

Medeni Topaloğlu

