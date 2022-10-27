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Fatih'te cep telefonu hırsızı, motosikletini kadının üzerine sürerek kaçtı

Fatih'te cep telefonu hırsızı, motosikletini kadının üzerine sürerek kaçtı
Fatih'te cep telefonu hırsızı, motosikletini kadının üzerine sürerek kaçtı

İstanbul Fatih’te bir servis sürücüsü, aracını çalışır ve camı açık şekilde bırakarak markete girdi. O sırada sokaktan geçen motosikletli hırsız, aracın içinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsız, olay sonrası motosikletini kendisini durdurmaya çalışan kadının üstüne sürerek kayıplara karıştı. O anlar bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa'da bulunan bir marketin önünde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, markete alışveriş yapmak için gelen ve aracını kısa süreliğine çalışır vaziyette bırakan sürücü, aracın camını açık bırakarak içeri girdi. O sırada marketin önünden geçen motosikletli şüpheli servis minibüsünün içinde bulunan cep telefonunu fark etti. Elini camdan içeri sokan şüpheli, cep telefonu alarak kaçmaya çalıştı. Marketin önünde duran 2 kadından 1'i motosikletin önüne çıkarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli şahıs motosikletini kadının üzerine sürerek kaçmayı başardı. Mahalleli motosikletin peşinden koşsa da şüpheliyi yakalayamadı.

Caner Sönmez - Davut Has - Lokman Sarıkurt

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