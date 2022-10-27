Fatih'te cep telefonu hırsızı, motosikletini kadının üzerine sürerek kaçtı

Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa'da bulunan bir marketin önünde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, markete alışveriş yapmak için gelen ve aracını kısa süreliğine çalışır vaziyette bırakan sürücü, aracın camını açık bırakarak içeri girdi. O sırada marketin önünden geçen motosikletli şüpheli servis minibüsünün içinde bulunan cep telefonunu fark etti. Elini camdan içeri sokan şüpheli, cep telefonu alarak kaçmaya çalıştı. Marketin önünde duran 2 kadından 1'i motosikletin önüne çıkarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Şüpheli şahıs motosikletini kadının üzerine sürerek kaçmayı başardı. Mahalleli motosikletin peşinden koşsa da şüpheliyi yakalayamadı.

Caner Sönmez - Davut Has - Lokman Sarıkurt

İLGİLİ HABER Arnavutköy’de lüks araçlı tavuk hırsızları kamerada

İLGİLİ HABER Tekirdağ’da bisiklet hırsızlığı saniye saniye görüntülendi

İLGİLİ HABER Sarıyer'de bisiklet hırsızı kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.