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Fatih'te çocuk hırsızın, turistin çantasını çaldığı anlar kamerada

Fatih'te çocuk hırsızın, turistin çantasını çaldığı anlar kamerada
Fatih'te çocuk hırsızın, turistin çantasını çaldığı anlar kamerada

Fatih Aksaray’da çocuk hırsız, takip ettikleri Tunus vatandaşı turistin ziynet eşya dolu çantasını yemek yediği esnada çaldı, ardından beraberindeki bir kişi ile beraber restorandan ayrıldı. Tunuslu turist, çantasında bulunan pasaportunun ve kimliklerinin de çalınması sebebiyle ülkesine dönemediğini belirtti. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te çocuk hırsızın, turistin çantasını çaldığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Aksaray'da bir restoranda geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunus'tan iş için gelen ve kuyumculuk ile uğraşan Mohamed Zghal, restoranda iftar yaptığı esnada yanında bulunan ve içinde pırlanta, değerli taşlar, altınlar ve pasaportunun bulunduğu çanta kendisini takip eden çocuk hırsız tarafından çalındı. Olayı fark eden Tunuslu turist durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Çantanın hala bulunamadığını belirten Mohamed Zghal, yarın ülkesine dönmesi gerektiğini ve pasaportunun da çalındığı için dönemediğini, mağdur olduğunu belirtti.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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