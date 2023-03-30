Fatih'te çocuk hırsızın, turistin çantasını çaldığı anlar kamerada

Olay, Aksaray'da bir restoranda geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunus'tan iş için gelen ve kuyumculuk ile uğraşan Mohamed Zghal, restoranda iftar yaptığı esnada yanında bulunan ve içinde pırlanta, değerli taşlar, altınlar ve pasaportunun bulunduğu çanta kendisini takip eden çocuk hırsız tarafından çalındı. Olayı fark eden Tunuslu turist durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Çantanın hala bulunamadığını belirten Mohamed Zghal, yarın ülkesine dönmesi gerektiğini ve pasaportunun da çalındığı için dönemediğini, mağdur olduğunu belirtti.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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