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Fatih'te değnekçi operasyonu

Fatih'te değnekçi operasyonu
Fatih'te değnekçi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Fatih'te değnekçi operasyonu düzenledi. Sivil trafik ekiplerinden otopark ücreti isteyen bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fatih’te değnekçi operasyonu - Tıkla İzle

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Fatih'te korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil araçla Demirtaş Mahallesi'nde park etmeyen polis ekiplerinin yanına gelen bir şahıs, otopark ücreti istedi. Değnekçilik yaptığı tespit edilen N.S. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, adli işlemleri yapılmak Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Sadık Kahraman

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