Fatih'te dehşet anları kamerada: Yolda yürüyen şahıs bıçakla gasp edildi

Olay Fatih Karagümrük Mahallesinde 19 Ocak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. E.A. isimli şahıs yolda yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı. E.A'nın yanına yaklaşan bir kişi ondan para isteyerek bıçakla tehdit etti. İkili arasında arbede çıktı. E.A bıçaklı gaspçıya direndi ancak başarılı olmadı. E.A'nın kol saatini gasp eden saldırgan oradan kaçtı. Şikayet üzerine inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede olayı gerçekleştiren şüphelinin B.Ş. olduğu tespit edildi.

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