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Fatih'te doğalgaz patlaması 10'a yaralı

Fatih'te doğalgaz patlaması 10'a yaralı
Fatih'te doğalgaz patlaması 10'a yaralı

Fatih’te doğalgaz çalışması sırasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Fatih’te doğalgaz patlaması 10’a yaralı - Tıkla İzle

 

Fatih Evliya Ata Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında İGDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bina sakinlerinden 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. İlerleyen saatlerde olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, durumlarının henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.

Fatih Belediye Başkanı Turan incelemelerde bulundu

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'teki doğalgaz patlamasının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olay hakkında bilgi alan Başkan Turan, çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan, patlamanın yaşandığı bölgede çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.

Ensar Kıranlıoğlu - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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