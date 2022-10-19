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Fatih'te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı

Fatih'te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı
Fatih'te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı

Fatih’teki bir düğün salonunda doğum günü kutlaması yapılırken “kız meselesi” yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Fatih’te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş doğum günü kutlamak için düğün salonunda toplandı. Bir süre eğlendikten sonra gruptan biri yanındaki kıza baktığını söylediği kişiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Düğün salonunda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran kişilerden biri silahını çıkardı. Daha sonra silahını ateşleyen kişi salon içinde 2 kişiyi vurdu. Gittikçe şiddetlenen kavga kısa sürede salon içinden sokağa taştı. Sokakta da 3 kişinin vurulduğu kavgada cam şişeler ve kaldırım taşları havada uçuştu.

5 kişi silahla vurularak yaralandı

Doğum günü kutlamasında "kıza baktın" meselesiyle başlayan kavgada 2 kişi düğün salonu içerisinde, 3 kişi de sokak ortasında olmak üzere toplam 5 kişi silahla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Caner Sönmez
 

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