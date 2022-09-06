Fatih'te doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mesainin bitimiyle birlikte ekipten ayrılan polis memuru S.Ö., yanında bulunan D.B. isimli arkadaşının ruhsatlı tabancısını kontrol amaçlı doldur boşalt yaptığı sırada, yanındaki diğer meslektaşı Kenan B.'yi kafasından vurdu. Kenan B. isimli polis memuru, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı polise müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kenan B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli polis S.Ö. ise gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Caner Sönmez - Davut Has