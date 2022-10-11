Fatih'te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı

Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule'de saat 16.50'de meydana geldi. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istedi. Kağıt toplayıcısı adam, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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