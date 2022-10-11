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Fatih'te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı

Fatih'te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı
Fatih'te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı

Fatih’te hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kağıt toplayıcıdan yol isteyince tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı adam, aracın içinde oturan sürücüye döner bıçağıyla saldırarak yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te döner bıçaklı saldırı kamerada: Kağıt toplayıcısı, sürücüye dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Olay, 9 Ekim Pazar günü Yedikule'de saat 16.50'de meydana geldi. İddialara göre, motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu F.O., çöp konteynerinden kağıt topluyordu. Hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt, kağıt toplayıcısı adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istedi. Kağıt toplayıcısı adam, aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince taraflar arasında tartışma yaşandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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