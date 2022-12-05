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Fatih'te döverek öldürdükleri adamı sokağa attılar, polis aynı gün yakaladı

Fatih'te döverek öldürdükleri adamı sokağa attılar, polis aynı gün yakaladı
Fatih'te döverek öldürdükleri adamı sokağa attılar, polis aynı gün yakaladı

Fatih’te 3 şüpheli korkutmak amacıyla dövdükleri Tayyar Kaya’yı Karagümrük Stadının yanına bırakıp kaçtı. Öldüresiye dövülen Tayyar Kaya, bırakıldığı yerde hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, katil zanlısı 3 kişiyi yakaladı.

Fatih’te döverek öldürdükleri adamı sokağa attılar, polis aynı gün yakaladı - Tıkla İzle

Olay önceki gece 01.30'da Fatih Dervişali Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tayyar Kaya husumetli olduğu kişiler tarafından arabaya bindirilerek bir yere götürüldü. Katil zanlıları, Tayyar Kaya'yı öldüresiye dövdükten sonra Karagümrük Stadyumunun yanında bulunan bir sokağa bırakıp kaçtı.

Öldüresiye dövdükten sonra bırakıp kaçtılar

Tayyar Kaya'nın arabadan indirildiğini gören bir kadın, olayı sokakta bulunan manav Selahattin Sozak'a haber verdi. Sozak'da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, yaptıkları titiz çalışmanın ardından 3 cinayet zanlısı Fatih'teki bir adreste yakalandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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