Fatih'te döviz çalışanları 3 milyon lirayı gaspçılara kaptırmadı

Olay, 12 Temmuz günü Vezneciler'de bulunan Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosu çalışanı kuryeleri gaspçılar cadde üzerinde önünü kesti. Kuryelerin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almaya çalışan gaspçılar, kuryeleri yumruklamaya başladı. Gaspçılara direnen kuryeler uzun süren arbedenin ardından para dolu çantayı kaptırmadı. Döviz bürosu çalışanı kuryelerin yardımına cadde esnafının koşmasıyla gaspçılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İstanbul'un göbeğinde yaşanan gasp girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaspçılara parayı kaptırmayan çalışanlara 10'ar bin dolar ikramiye

Yaşanan olayın ardından döviz bürosu sahibi gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ikramiye verdi. Olayla ilgili konuşan döviz bürosunun sahibi Barış Oktay, “Arkadaşlar Gençtürk Caddesi tarafında para teslim etmeye giderken gaspçılar tarafından saldırıya uğradılar. Olayda 200 bin dolar, 100 EURO gibi bir miktar para vardı. Onlar da çok şükür parayı ele geçiremediler. Biz de arkadaşları bunun karşılığında ödüllendirdik” dedi.

“Ödül olarak 10 bin dolar para verdik”

Gaspçıların bir anda saldırdığını ifade eden Barış Oktay, “Görüntüleri izleyince biz de şaşkınlık geçirdik. Arkadaşlar giderken sağlı sollu iki taraftan bu şahıslar saldırdı. Allah beterinden korusun. 3 milyon civarında bir para vardı. Allah'a şükür bir sıkıntı olmadı. Bizim arkadaşlar sağ olsun. Direndiler. Çevreden de yardım eden oldu. 1 kişi yardım etti. Bizim arkadaşlar da gereğini yaptılar. Onlar da bırakmadılar. Canlarına da bir şey gelmedi. Allah'a şükürler olsun. Onların da sağlıklarında hiçbir sıkıntı olmadı. Biz de onlara ödül olarak 10 bin dolar para verdik” şeklinde konuştu.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş