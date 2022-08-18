Fatih'te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı, kaza anları kamerada

Kaza, 15 Ağustos günü Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü karşı şeride geçmek için otobüsün yanından geçmesini bekledi. Arkasından elektrikli scooterın geldiğin görmeye minibüs şoförü karşı şeride dönmek için harekete geçti. O sırada elektrikli scooter ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli scooter sürücüsü genç karşı yola kadar savruldu. O sırada caddeden hiçbir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan elektrikli scooter sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Esnafın araya girmesiyle tartışma son buldu. Çevre esnafı elektrikli scooter sürücülerin tehlike saçtığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

“Dönüş aldığı esnada elektrikli scooter sürücüsünü görmedi”

Cadde esnafı Servet Selçuk, “Ses geldi. Arkadaşa baktık. Arkadaş kamyonetin altından çıktı. Bir de isyan etti, kamyonet sürücüsünü suçlu göstermeye çalıştı. Kamyonet ikinci şeritten otobüsün çıkmasını bekledi. Dönüş aldığı esnada scooter sürücüsü de burada kör noktaya geldi. Görmedi onu. Allah korudu. Dua etmesi gereken yerde isyan etti. Kaldırımdan geçerken burada çok kişiye sıkıntı veriyorlar. Esnafa burada rahatsızlık veriyorlar, insanlara çarpıyorlar, olacak iş değil bu” dedi.

“Bir araba gelmiş olsaydı parçalanabilirdi”

Yaşananları anlatan esnaf Mustafa Kağıt, “8-10 yaşlarında çocuklar kaldırımda bu araçlarla hızlı bir şekilde ilerliyor. Geçen burada bir kaza oldu. Tam benim önüme düştü. Diğer taraftan bir araba gelmiş olsaydı parçalanabilirdi” dedi.

95 yaşında ki Ahmet Yılmaz ise kaldırımdan giden elektrikli scooter sürücüsü yaşadığı sorunlara tepki gösterdi.

Caner Sönmez