Fatih'te evi parçalanan kedi yeni yuvasına kavuştu

Dün gece geç saatlerde bir saldırganın mahalle sakinleri tarafından sokak hayvanları için yapılan yuvayı parçaladığı ve hayvanların yuvasız kaldığı haberi Fatih Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın ilk saatleri itibarıyla olayın yaşandığı Kocamustafapaşa Mahallesi'ne geldi. Bölgede sokak hayvanları için yeni bir ahşap kedi evi konumlandıran ekipler, sevimli dostlara mama ve su vermeyi de ihmal etmedi.

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