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Fatih'te 'Gece Kartalları' ile hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca

Fatih'te 'Gece Kartalları' ile hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca
Fatih'te 'Gece Kartalları' ile hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca

Fatih'te bir eve girerek hırsızlık yapan 2 kişi ile Gece Kartalları arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Gece Kartalları'ndan kaçamayan hırsızlar tutuklanırken yaşanan kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih'te 'Gece Kartalları' ile hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler İskenderpaşa Mahallesi'nde 07.00 sıralarında hırsızlık olayı ihbarı aldı. Hemen harekete geçen Gece Kartalları hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Gece Kartalları, 2 hırsızı girdikleri evin penceresinden kaçarken gördü. Bunun üzerine Gece Kartalları hırsızların peşine düştü. Nefes kesen kovalamacanın ardından hırsızlar yakalandı.
Hırsızların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet kapı açmaya yarayan kart, bin 165 TL para ele geçirildi.

İsimlerinin Mehmet A. (22) ve Yunus K. (24) olduğu belirlenen hırsızların yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi. Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yaşanan kovalamaca saniye saniye kameralara yansıdı.  

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