Fatih'te gece yarısı kavga eden tarafları gece bekçileri güçlükle ayırdı

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Balat Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma nedeniyle meydana gelen kaza sonrası, taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Çıkan kavgaya o esnada devriye görevini yürüten gece bekçileri tarafından müdahale edildi. Bekçilerin tarafları ayırıp sakinleştirdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Caner Sönmez - Davut Has

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