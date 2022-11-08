Fatih'te gençlerin 'silahlı eğlencesi' kavgaya dönüştü

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, asker uğurlaması için toplanan gençler bir arabadan müzik açarak dans etmeye başladı. Gençlerden biri dans ederken belinden çıkardığı tabancayı arkadaşının başına dayadı. Çevredekiler, yaşanan olayı gülerek karşılayarak silahlı genci uzaklaştırdı. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bir süre sonra sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, o anları bir genç cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Caner Sönmez - Davut Has

İLGİLİ HABER İzmir’de gece kulübünde silahlı kavga dehşeti

İLGİLİ HABER Maltepe’de sürücülerin yol ortasındaki yumruklu kavgası kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.