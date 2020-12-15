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Fatih'te geniş çaplı ‘narkotik' uygulaması

Fatih'te geniş çaplı ‘narkotik' uygulaması
Fatih'te geniş çaplı ‘narkotik' uygulaması

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te narkotik denetimi yaptı. Yapılan denetimde şüpheli araçlar ‘Aspar’ isimli narkotik köpeği ile didik didik arandı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,, Fatih ilçesi genelinde geniş çaplı narkotik denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan denetime narkotik şubenin yanı sıra, asayiş, yunus, trafik şube ekipleri de destek verdi. Yapılan denetimde durdurulan şahıs ve araçlar arandı. Şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, uyuşturucu bulunma ihtimaline karşı, şahıslara ait çantalar, cüzdanlar ve araçların içi ile bagajlarında didik didik aramalar yapıldı. Araçlarda ayrıca ‘Aspar' isimli narkotik köpeği ile uyuşturucu araması yapıldı.

Halil Enes Sucu - Medeni Topaloğlu
 

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