Fatih'te hastane bahçesinde dehşete düşüren olay



Olay, akşam saatlerinde Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. isimli adam henüz bilinmeyen bir nedenle hastanede 4 haftadır tedavi gören D.S. isimli kadını silahla vurdu. Talihsiz kadın yerde kanlar içinde yatarken, E.D. daha sonra elindeki silahı başına dayayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan kadını hastaneye taşırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. D.S.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Veysel Ensar Gökçegözog



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