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Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü. Çökmenin etkisiyle mahelle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Fatih'te iki katlı ahşap bina çöktü, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı - Tıkla İzle

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Merhaba Caddesi'nde saat 00.00'da meydana geldi. İddiaya göre daha önce çökme tehlikesine karşı Fatih Belediyesi tarafından etrafı çelik bariyerlerle çevrilen iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Binanın çökmesiyle çıkan gürültü ve sarsıntı mahalle sakinlerini korkuttu.
Binanın çöktüğünü gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise çöken binanın içerisini kontrol etti. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken çöken binanın parçaları yan binaya çarparak maddî hasar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise binayla ilgili çalışma başlattı.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan
 

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