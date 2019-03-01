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Fatih'te inşaat iskelesi çöktü

Fatih'te inşaat iskelesi çöktü
Fatih'te inşaat iskelesi çöktü

Fatih’te yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü. İskele, tek katlı evin ve park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Fatih’te inşaat iskelesi çöktü - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Fatih Emin Sinan Mahallesi Pertevpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüye çöken iskele tek katlı evin ve park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı kapatarak yaya geçişine izin vermedi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, iskelenin devrildiği ev ve park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi.  

Selim Bayraktar

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