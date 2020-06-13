Fatih'te işlenen cinayeti 'tesbih' aydınlattı

Geçtiğimiz hafta cuma günü Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak üzerindeki metruk bir binaya giren hurdacı içeride bir kişinin cansız bedenine rastladı. Hurdacının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uzun süredir binanın içinde olduğu ve çürüdüğü görülen ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cesette 7 bıçak darbesi

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, cesette göğüs altından 6, sırt kısmından 1 olmak üzere toplam 7 bıçak girişi olduğu tespit edildi. Cesedin Bayram Kaygısız (32) isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi. Olayın cinayet olduğunun belirlenmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı.

Katil zanlılarını, tesbih ele verdi

Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektiflerin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Bangladeş uyruklu 3 kişi yakalandı. Bu kişilerin üst aramalarında, öldürülen Bayram Kaygısız'a ait olduğu tespit edilen cep telefonu ve bir adet tesbih ele geçirildi. Şüphelilerin, Kaygısız'ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra üzerindeki değerli eşyaları alarak kaçtıkları belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan Bangladeş uyruklu Syed Abu S. (50), Muhammed M. (25) ve Mohammod D. (60), işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bayram Kaygısız'ı öldürdükleri iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Şeker