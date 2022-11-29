Fatih'te kadını sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 kişi cadde üzerinde bulunan börekçi dükkanına girdikten kısa süre sonra peşlerinden bir kadın geldi. Börekçiden çıkan şahıslardan biri kapıda bekleyen kadına saldırmaya başladı. Kadının kafasını park halindeki otomobilin arka camına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin camı kırılırken kadın başından yaralandı. Kadın da kendisine saldıran adama yumruk atarak karşılık vermeye çalıştı. Saldırgan adamın yanındaki kişinin araya girmesiyle olay yatıştı. Tekrar börekçiye giren iki şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken kadın da peşlerinden gitti.

Caner Sönmez - Davut Has

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