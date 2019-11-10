İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı
Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

Fatih’te bir otelin kafe bölümünde otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Millet Caddesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saımaıtı Aıerken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Saımaıtı Aıerken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saımaıtı Aıerken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Vedat Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.