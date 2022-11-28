Fatih'te kavgaya karışanları ayırmak isterken kurşunların hedefi oldu

Olay saat 09.30'da Fatih Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kıraathanede iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga kıraathanenin dışına taşarken, taraflardan biri silahını çekti. Yan kahvehanenin sahibi Hakan İşiten, kavgayı ayırmayı çalıştı. Ancak İşiten, mermilerin hedefi oldu. Hakan İşiten'in yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan İşiten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Caner Sönmez - Davut Has

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