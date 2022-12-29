Fatih'te koltuk değnekli şüphelinin meyve bıçağıyla soygun girişimi kamerada

Olay, Fatih Şehremini Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, koltuk değnekli M.K., cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli şahıs, yanındaki meyve bıçağını babalarının dükkanında çalışan 2 kardeşe çekerek vitrinde duran altınları almak istedi. Dükkan çalışanları, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Altınları almak için ısrarcı olan M.K., koltuk değneğiyle dükkanın vitrin camını kırdı. Bunun üzerine dükkan çalışanlarından biri, fırça sapıyla şüpheliye vurarak yere düşürdü.

Dükkanda çalışan 2 kardeş şüpheliyi etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Soygun girişimi kamerada

Yaşananlar kuyumcunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin dükkana girdikten sonra çalışanlarla tartıştığı daha sonra koltuk değnekleriyle vitrin camını kırdığı kaydedilirken dükkan çalışanları şüpheliyi etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim ettiği görüldü.

Caner Sönmez-Davut Has

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