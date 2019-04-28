Fatih'te korkutan çatı yangını

Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Sokak içerisine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekipler, apartmanda bulunan yaşlı bir kadını çıkartarak ailesine teslim etti. Yaşlı kadına sarılan aile bireyleri ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Davut Has