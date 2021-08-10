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Fatih'te korkutan çatı yangını

Fatih'te korkutan çatı yangını
Fatih'te korkutan çatı yangını

Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi havadan görüntüledi.

Fatih’te korkutan çatı yangını - Tıkla İzle

Yangın, saat 12.45 sıralarında Fatih Balipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale drone ile havadan görüntülenirken, yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Selim Bayraktar - İsmet Aktaş - Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog

 

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