İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te korkutan yangın, trafo alev alev yandı

Fatih'te korkutan yangın, trafo alev alev yandı
Fatih'te korkutan yangın, trafo alev alev yandı

Fatih Fethi Kapı tramvay durağı yakınındaki bir trafo alev alev yandı. Yangın trafonun yanında bulunan 2 katlı binaya sirayet etmeden söndürüldü.

Fatih’te korkutan yangın, trafo alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Fethi Kapı Tramvay Durağı yakınlarındaki bir trafoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafo henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.

Trafodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını binalara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Furkan Tan
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.