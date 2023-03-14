Fatih'te Kur'an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı binanın ikinci katında bulunan Kur'an kursunun kiler bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kur'an kursunda bulunan öğrenciler, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Üst katta bulunan bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri ise caddede trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Caner Sönmez

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