İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te Kur'an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te Kur'an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Fatih'te Kur'an kursunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te 5 katlı binanın Kur'an kursu olarak kullanılan ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 5 katlı binanın ikinci katında bulunan Kur'an kursunun kiler bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan çıkan yoğun dumanı gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kur'an kursunda bulunan öğrenciler, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Üst katta bulunan bina sakinleri ise itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri ise caddede trafik akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Caner Sönmez

İLGİLİ HABER
Esenyurtta korkutan yangın: 6 binanın çatısı alev alev yandı Esenyurt’ta korkutan yangın: 6 binanın çatısı alev alev yandı
İLGİLİ HABER
Zonguldakta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Zonguldak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İLGİLİ HABER
Elektrikli sobadan yangın çıktı: Uyuyanlar son anda kurtuldu Elektrikli sobadan yangın çıktı: Uyuyanlar son anda kurtuldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.