Fatih'te metruk binada korkutan yangın

Yangın, Fatih'te Gıyaseddin Mahallesi Vefa Caddesi'nde bulunan metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye'de bulunan metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken, polis ekiplerince olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

İrem Demir - Ensar Kıranlıoğlu