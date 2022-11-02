Fatih'te motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Olay, 31 Ekim günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletin üzerinde bulunan 4 şüpheli, yüzlerini kask, maske ve kapüşonla gizleyerek cadde üzerinde seyrediyordu. Şüphelilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan Eray Anıl K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu omzundan vurulan Eray Anıl K., kendini park halindeki araçların arkasına attı. O sırada annesiyle birlikte yolda yürüyen Ahmet C. isimli genç ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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