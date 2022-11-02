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Fatih'te motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

Fatih'te motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı
Fatih'te motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı

İstanbul Fatih’te 2 motosikletin üzerindeki 4 şüpheli, yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan başka bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu motosikletin üzerinde oturan kişi ve yolda yürüyen bir genç yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, yaşananlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih’te motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 31 Ekim günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletin üzerinde bulunan 4 şüpheli, yüzlerini kask, maske ve kapüşonla gizleyerek cadde üzerinde seyrediyordu. Şüphelilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan Eray Anıl K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu omzundan vurulan Eray Anıl K., kendini park halindeki araçların arkasına attı. O sırada annesiyle birlikte yolda yürüyen Ahmet C. isimli genç ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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