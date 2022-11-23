Fatih'te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet vardı. Sabah saatlerinde karşılaşan iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınları olay yerine sopa ve bıçaklarla geldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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