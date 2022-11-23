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Fatih'te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı

Fatih'te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı
Fatih'te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay son bulurken kavgaya karışan taraflar gözaltına alındı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fatih’te ortalık savaş alanına döndü : 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet vardı. Sabah saatlerinde karşılaşan iki kadın, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınları olay yerine sopa ve bıçaklarla geldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Caner Sönmez - Davut Has

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