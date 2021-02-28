İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatih'te otelde tarihi eser ele geçirildi

Fatih'te otelde tarihi eser ele geçirildi
Fatih'te otelde tarihi eser ele geçirildi

Fatih’te bir otelde 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Fatih’te otelde tarihi eser ele geçirildi - Tıkla İzle

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cuma günü saat 00.30 sıralarında Fatih'te bir otelde arama yaptı. Yapılan aramada 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Yakalanan K.D. (39) isimli şahsın yapılan sorgulamasında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet” suçundan iki farklı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. 2863 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan hakkında adli işlem yapılan zanlı, "kadına şiddet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen objeler ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.