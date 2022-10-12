İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fatih'te otobüs sürücüsü tartıştığı yolcuyu darp etti

Fatih'te otobüs sürücüsü tartıştığı yolcuyu darp etti
Fatih'te otobüs sürücüsü tartıştığı yolcuyu darp etti

Fatih’te bir İETT otobüsü şoförü tartışma yaşadığı yolcuyu darp etti. O anlar darp edilen yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, doktor olduğu öğrenilen yolcu sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Fatih’te otobüs sürücüsü tartıştığı yolcuyu darp etti - Tıkla İzle

Olay, dün 17.30 sıralarında Fatih Pazartekke durağında bulunan 34 YN 7475 plakalı İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, doktor Baki B., otobüse bindi ve aracın Cevizlibağ durağından geçip geçmediğini sordu ancak otobüs şoförü cevap vermedi. Yerine oturan Baki B. başka bir vatandaşın da durak bilgisi sorduğunu ancak şoförün cevap vermediğini görünce bu duruma tepki gösterdi.

Baki B. yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetmeye başlarken sürücü ise koltuğundan kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Baki B.'nin cep telefonu ile kayıt yaptığını gören otobüs şoförü öfkelenerek yolcuya vurmaya başladı. Otobüsten inen Baki B. darp raporu alarak sürücüden şikayetçi oldu. O anlar darp edilen yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

İLGİLİ HABER
Sarıyerde facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
İLGİLİ HABER
Sancaktepede İETT otobüsü krizi: Önünü kesip güç bela bindiler Sancaktepe’de İETT otobüsü krizi: Önünü kesip güç bela bindiler
İLGİLİ HABER
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
İLGİLİ HABER
Fatihte İETT otobüsünde dehşet: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı Fatih'te İETT otobüsünde dehşet: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
İLGİLİ HABER
Kadıköyde İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi Kadıköy’de İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi
İLGİLİ HABER
Sancaktepede İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası
İLGİLİ HABER
Sancaktepede pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı
İLGİLİ HABER
Sultangazide İETT şoförü klima arızalı diyerek yolcuları indirdi Sultangazi'de İETT şoförü 'klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.