Fatih'te otobüse binen kişinin cep telefonunu çaldı

Olay, 9 Haziran günü Fatih Aksaray'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Pertevniyal Valide Sultan otobüs durağında vatandaşların otobüse bineceği sırada kalabalık oluştu.

Kalabalıktan faydalanan şüpheli, elindeki poşet ile perdeleme yaparak otobüse binmekte olan yabancı uyruklu kişinin ceketinden cep telefonunu yankesicilik marifetiyle çaldı. Otobüse binen kişi telefonun çalındığını fark etmezken şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada gören emniyet bekçileri yakaladı

Trafikte seyir halinde olan bir sürücü, yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve Gece Kartalları, devriye attıkları sırada şüpheliyi tespit ederek dur ihtarında bulundu. Ş.T. isimli şüpheli üzerinde yapılan detaylı incelemede yankesicilik olayının faili olduğu ve daha önce de birçok yankesicilik olayına karıştığı anlaşıldı. Şüphelinin üst yoklamasında herhangi bir olumsuzluğa ve bahse konu cep telefonuna rastlanılmadı.

Caner Sönmez

