Fatih'te otomobilden hırsızlık yapan zanlıyı vatandaşlar metrelerce kovaladı

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sıralarında Fatih Vezneciler Altgeçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü altgeçitte park halinde bulunan otomobildeki 2 adet dizüstü bilgisayarı çalan bir kişi, araç sahibinin gelmesi üzerine kaçmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar ile hırsız arasında kovalamaca başladı. Metrelerce devam eden kovalamacada altgeçitten geçmekte olan bir motokurye de kaçan kişinin hırsızlık zanlısı olduğunu fark ederek kovalamaya başladı. Dakikalar süren kovalamaca sonucunda motokurye, uyarılarına rağmen durmayan zanlıyı çarparak durdurdu. Bu sırada çevredekilerin de olayı fark etmesi ile zanlı yakalanarak Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Hareketli anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

“Motorla sertçe çarptım ve yere düştü”

Motokurye Musa Aslan, “Baktım kadın koşuyordu, ben de arkasındaydım. Birkaç kez 'dön' dedim dönmedi. Ben de iki üç kez motorla kendisine çarptım. Onu düşürmek, zarar vermek istemedim. Baktım hala durmuyor, bu kez de sertçe çarptım ve düştü. Sonra diğer arkadaşlar onu tuttu. Hırsızlık yapmış ve koşarak kaçıyordu. Bir kadın ve erkek hırsızın peşinden koşuyordu, ben de öyle fark ettim. Ben de siparişe gidiyordum” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çalınan dizüstü bilgisayarlar sahiplerine teslim edildi.

Doğan Can Cesur

