Fatih'te otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

Kaza, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 BAS 386 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya önce otomobilin ön camına çarptı ardından yola düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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